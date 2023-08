Diyanet'in 2 milyon TL'lik yemek ihalesini Kızılay yöneticisi aldı!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Samsun Kızılay Müdürlüğü’nün yönetim kurulunda bulunan Aytaç, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi eski AKP milletvekili Mahmut Göksu’nun başkanlığını yürüttüğü Yeni Dünya Vakfı’nın Samsun şubesinin de yönetiminde.

İSLAM ‘DAVASI’ BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞ

Aytaç’ın sosyal medya hesaplarında dikkat çeken birçok paylaşım yer alıyor. Kemalizm ile ilgili eleştirilerde bulunan Aytaç, geçtiğimiz aylarda AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in 6284 sayılı kadına şiddetin önlenmesine dair kanunla ilgili yaptığı açıklamayı hedef almış. Aytaç’ın bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçim diye sustuk, içimize attık ama Özlem Zengin yüzünden Türkiye’de İslam davası büyük zarar gördü. AKP büyük oy kaybetti. Zengin’in her işini Kemalistler alkışladı. Her işinde bir İslamcı şahsiyet kırıldı, darıldı ve kenara çekildi. Yeter” ifadeleri yer aldı.

15 KAMU İHALESİ

Aytaç’ın, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları, Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi birçok devlet kurumundan şimdiye kadar 15 ihale aldığı öğrenildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedeli 8 milyon 411 bin 108 TL.

Kızılay’ın Kahramanmaraş depremlerinin ardından yurttaşlar çadır beklerken çadır satışı yapması Cumhuriyet tarafından ortaya çıkartılmıştı. Tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise seçimlere 2 gün kala görevinden istifa etmişti.