Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Ağustos Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
15 Ağustos Salı günü düzenlenecek ilk ihalede, 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
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