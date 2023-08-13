AKP'li belediyenin kitap ihalesi 'tanıdığa' gitti

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Pazarlık usulü yapılan ihaleyi alan şirket yine şaşırtmadı. 1 milyon 50 bin TL’lik ihaleyi Denge Araştırma Şirketi aldı. İhaleyi kazanan şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor. Şirketin sahibi Hasan Basri Yıldız’ın, Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan gençlik dönemlerinden arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

15 KAMU İHALESİ

Söz konusu şirket İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminde olduğu dönemlerde aldığı ihaleler de dikkat çekiyor. Şirket AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi gibi belediye ve kurumlardan 15 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 3 milyon 50 bin 693 TL değerinde.