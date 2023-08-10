Anayasal olarak suç işleniyor... Medrese çalışmalarıyla adım adıma şeriata

Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:54

Güncelleme: 10.08.2023 - 15:54

Merkezi Diyarbakır’da bulunan “Alimler ve Medreseler Birliği’ Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin birçok ilinde medreseler açmaya ve medrese eğitim devam ediyor.

Özellikle genç kadınlara ve erkeklere yönelik ‘icazet alimleri yetiştirme’ adını verdikleri programlara onlarca genç katılırken Türkiye Cumhuriyeti anayasasına aykırı olan medreselere ilişkin herhangi bir yaptırımda bulunulmaması dikkat çekiyor. .

Seçimlerde AKP listelerinden milletvekillerini Meclis’e sokan HÜDA PAR’a yakınlığıyla bilinen Alimler ve Medreseler Birliği isimli oluşum son olarak Van’da yaşları 20 ila 25’i bulan 26 kadına medrese eğitimlerini tamamladıkları için ‘icazet verebilir’ belgeleri sundu. Törene katılan kadınlar siyah çarşaf giydi.

ARAPÇA TABELALAR ASILI

Oluşumun medrese adını verdiği yerin girişinde Arapça tabelalar asılı. Medresenin çevresi ise yüksek duvarlarla çevrili halde faaliyetlerini yürütüyorlar. Oluşumun genel başkanlığını Enver Kılıçarslan yaparken oluşumun 8 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Ticari faaliyetlerde de bulunan yapının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Menzil Tarikatı’nın nüfuz alanını genişletmesine karşı kendi alanını korumaya çalıştığı dile getiriliyor.