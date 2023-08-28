AKP'li belediye uyarıyı dinlemedi: Bataklığa yapılan konutlar satışta!
İstanbul’da AKP’li Güngören ilçe belediyesi İBB’nin “depremde felaket yaşanır” uyarısını dikkate almayarak bataklık zemine yaptığı konutları satışa çıkardı. Belediyenin 5 milyon 454 TL’ye kamulaştırdığı alandan en az 428 milyon TL gelir sağlayacağı ileri sürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “İlk depremde felaket yaşanır” uyarılarına rağmen AKP’li Güngören Belediyesi’nin, bataklık zemine yaptığı konut projesi kapsamında inşa edilen 84 daire satışa çıkıyor. Güngören Belediyesi, 2011 yılında Gençosman Mahallesi’ndeki toplam 2 bin 700 metrekare büyüklüğündeki iki araziyi “belediye hizmet alanı yapılacağı” gerekçesiyle kamulaştırdı.
SATIŞA ÇIKARILDI
Ancak daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arazilerin imar planı ‘konut ve ticaret alanı’ olarak değiştirildi. Güngören Belediye Başkanlığı’nın belediyeye gelir elde etmek için inşa ettiğini söylediği konutlar resmi gazetede yayımlanan ilanla satışa çıkarıldı. 84 adet daire, 3 ile 8 milyon TL arasında değişen muhammen bedelle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “kapalı teklif usulü” ile satılacak. İhale 21 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
HUKUKA AYKIRI
Kamulaştırılan arazinin sahiplerinden biri de AKP’li Güngören Belediyesi’ne, 4 Temmuz 2022 tarihinde dava açtı. Dava dilekçesinde, AKP’li belediyenin 5 milyon 454 bin TL’ye kamulaştırdığı araziye yaptığı konut projesinden en az 428 milyon TL gelir elde edeceği belirtildi. İstanbul 3. İdare Mahkemesi ise AKP’li belediyenin araziyi “belediye hizmet alanı” yapılacağı gerekçesiyle kamulaştırdığı, ancak “konut ve ticari alan” inşa ettiğini vurgulayarak “yapı ruhsatlarının” hukuka uygun olmadığını ve ruhsatların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
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