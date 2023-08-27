Kulis bilgileri sızdı: AKP'ye İstanbul için yeni bir isim daha...

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:22

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:22

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri almanın yollarını tartışıyor.

İstanbul'da bugüne dek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, adı en çok geçen bakanlardı.

LİSTEDE YENİ İSİM İDDİASI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre son günlerde bu bakanlara bir başka siyasetçi daha eklendi. O isimse eski Ticaret Bakanı, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.

4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde Samsun’dan aday gösterilen Muş’un adının da adaylar arasında sayılması gerektiğini söyleyen bir partiliye göre İstanbul için kurallı, kontrollü iş yapacak çalışkan bir isme ihtiyaç var.

Eski Bakan Muş da bu işi yapacak isimler arasında gösteriliyor.