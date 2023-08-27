Kulis bilgileri sızdı: AKP'ye İstanbul için yeni bir isim daha...
AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için adı geçen siyasetçilerin arasına iddiaya göre eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş da eklendi.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde önceki yıllara
göre bariz bir şekilde oy kaybı yaşadığı görülen AKP'de yerel seçim hesapları
başladı. İktidar partisi, özellikle İstanbul ve Ankara'yı ana muhalefetten geri
almanın yollarını tartışıyor.
İstanbul'da bugüne dek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, adı en çok geçen bakanlardı.
LİSTEDE YENİ İSİM İDDİASI
Gazete Duvar'da yer alan habere göre son günlerde bu
bakanlara bir başka siyasetçi daha eklendi. O isimse eski Ticaret Bakanı,
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş.
4 dönem İstanbul milletvekilliğinin ardından son seçimde
Samsun’dan aday gösterilen Muş’un adının da adaylar arasında sayılması
gerektiğini söyleyen bir partiliye göre İstanbul için kurallı, kontrollü iş
yapacak çalışkan bir isme ihtiyaç var.
Eski Bakan Muş da bu işi yapacak isimler arasında
gösteriliyor.
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