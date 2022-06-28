AKP'li belediye yat limanına otel ve cami yapacak: İmar planı değişikliği yargıda...

28 Haziran 2022 Salı, 10:01

Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz döneminde Atakum ilçesi Kurupelit mevkiine 10 yıl önce inşaat çalışmalarına başlanan ve 2016 yılında kısmen tamamlanan 27 milyon lira maliyetli Kurupelit Yat Limanı, zaman içerisinde kumla dolarak işlevini yitirdi. 205 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ve 900 metre uzunluğunda mendireğe sahip limanı, içi kum dolunca balıkçı kayıkları kullanmaya başladı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Demir, Kurupelit Yat Limanı ile ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü’nden talepte bulundu. Müdürlükte kadük kalan yat limanı ile ilgili etüt ihalesi yapmaya karar verdi.

İhaleyi alacak firmanın, mevcut mendireğin iç tarafının tamamen veya kısmen doldurularak, dolan alanın ana mendireğinden itibaren açık denize doğru yeni bir yat limanı projelendirilmesi için etüt çalışması yapılacağı belirtildi. AKP’li Belediyenin limanın yanındaki yeşil alanla ilgili de başka planları olduğu ortaya çıktı.

"BAHÇE YAPILACAK"

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Atilla Tekcan, Ulaştırma Bakanlığı Altyapılar Genel Müdürlüğü’nün Kurupelit Yat Limanı için araştırma yaptığını ve bunun sonucunda marinanın dolup dolmayacağına karar verileceğini söyledi.

Bakanlığın projeyi gizli yürüttüğünü belirten Tekcan, “Yat limanı projesi ile denize sıfır otel ve cami projesi eş zamanlı projelerdir. Kıyıdaki yeşil alana yapılan itfaiye binası yıkılacak ve yerine sahile cami ve 3 katlı otel yapılacak. Marinanın dolmasıyla birlikte otel ve camiye fazladan alan kazandırılacak. Bir nevi liman doldurularak bunlara bahçe yapılacak” dedi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA

Otel ve caminin yapılacağı yerin Kıyı Kanuna, imar hukukuna aykırı olduğunu dile getiren Tekcan, bölgenin yeşil alan olduğunu ve vatandaşlar tarafından piknik alanı olarak kullanıldığını dile getirdi. Yapılmak istenilen proje ile Atakum ilçesinin yaşam formunun silmek istendiğini vurgulayan Atilla Tekcan, “Kendi düşüncelerine göre bir form yapma gayretine düştüler. Samsun da oluşan birkaç muhafazakar grubun Büyükşehir Belediye Başkanına bu konuda oldukça baskı yaptığını öğrendik.

Muhtemel denize sıfır yapılacak caminin yanına yapılacak otel Katarlı yatırımcılara satılacak. Bedevi kültürünün Atakum'a transfer edilmesine seyirci kalmayacağız. İlçe halkı, sahiline, özgür yaşam hakkına mutlaka sahip çıkacaktır.

Tüm Karadeniz’in buluşma yeri olan Atakum mayosuyla, bikinisiyle, özgürce denize girebilen, kumsalda etkinlik yapan, yeme-içme konusunda gerekli sunumları alabilen, gülüp eğlenen insanların yaşadığı kent yerleşkesi formunu korumalıdır ve koruyacaktır” ifadelerini kullandı. Tekcan, imar planı değişikliğini yargıya taşıdıklarını açıkladı.