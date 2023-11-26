AKP binasına Coca Cola döktü: ‘Yerden daha aşağılık olan…’

Yayınlanma: 26.11.2023 - 14:50

Güncelleme: 26.11.2023 - 14:50

Bursa Gemlik'te bir yurttaşın AKP Gemlik İlçe Başkanlığı önüne giderek elindeki kolaları parti binasına döktüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yurttaş, "Kola'yı yerlere dökmeyelim. Yerden de daha aşağılık ola AKP il merkezlerine ilçe merkezlerine, genel merkezlerine dökmeliyiz. Çünkü ne yaptılar? Ağustos ayında biz işçilerin vergi dilimine girdiği dönemlerde, Coca Cola'nın vergilerine indirim ve teşvik vermişlerdi" ifadelerini kullandı.

AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz ise protestoyu yapan yurttaşı İsrail'e destek vermekle suçladı. Yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin’e verdiği destekle dünya siyasetinde öncü bir rol oynamaktadır. Birleşmiş Milletler kürsüsünde “Dünya beşten büyüktür” diyerek tüm devlet başkanlarına meydan okuyan bir liderin ilçe başkanlığına yapılan saldırı esasen İsrail’e yardım etmekten başka bir işe yaramamaktadır” dendi.