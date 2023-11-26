DEVA Partisi'nden '800 kişi AKP'ye katıldı' iddialarına yanıt: 'Algı operasyonu peşinde...'

Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:19

Güncelleme: 26.11.2023 - 11:47

AKP Erzurum il binasında dün DEVA Partisi'nden istifa edenler için katılım töreni düzenlendi.

AKP Milletvekili Mehmet Emin Öz ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun da yer aldığı törende Horasan ve Karayazı ilçelerinden DEVA Partisi'nden istifa ettiği belirtilen 800 kişiye AKP rozetleri takıldı.

Yapılan törenle ilgili yazılı bir açıklama yapan DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, halkın yanıltıldığı ve manipüle edildiğini söyledi. Horasan ilçe teşkilatından 800 kişinin istifa ederek AKP’ye katıldıklarına yönelik gerçekliği olmayan açıklamalar yapıldığını ifade eden Bingöl açıklamasında şunları söyledi:

"Toplam 637 üyemizin bulunduğu Horasan’da, DEVA Partisi’nden istifalar olduğu doğrudur. Ancak, iddia edildiği gibi 800 kişi değil, Horasan’da sadece 67, Karayazı’da da 4 üyemiz partimizden istifa ederek ve hatta istifaya zorlanarak saf değiştirmişlerdir.

"AKP YETKİLİLERİNİN KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK..."

AK Parti yetkililerinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle kendilerini esefle ve şiddetle kınıyorum. İzledikleri yanlı ve yanlış politikalarla ülkeyi çıkmaza iten, fakiri fukarayı, emekliyi, ücretliyi bir silindir gibi ezen, uyguladıkları yanlış politikalarla iş dünyasında deprem yaratan, işyerlerinin kapanmasına, iflasların yaşanmasına neden olan AK Parti’nin birkaç ay sonra yapılacak mahalli seçimlerde büyük bir yenilgi alacağı şimdiden belli olmaya başlamıştır.

"ALGI OPERASYONU PEŞİNDEDİR"

Aziz Erzurumumuzun hiçbir yarasına merhem olamayanlar yapılan uyduruk törenlerle algı operasyonu peşindedir. Deniz bitmiş, kara görünmüştür. Rakamlarla oynayarak, gerçekleri ters yüz ederek bir yere artık varılamayacaktır. Açıklamamıza istinaden üye ve istifa sayılarını gösteren belgeler paylaşılmıştır. DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı olarak, AK Parti yetkililerini partimizden istifa ederek kendi saflarına katılanların isimlerini kamuoyunun önünde açıklamaya davet ediyorum."