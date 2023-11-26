AKP'de İstanbul adaylığı için 6 kişi başvurdu

Yayınlanma: 26.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 26.11.2023 - 16:32

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.

Şahin, "Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler" diye konuştu.

6 ADAY ADAYI

"İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler" diyen Şahin, "Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, "O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor" diye konuştu.