AKP'li belediyeden ihaleyle türbe gezisi
AKP tarafından yönetilen birçok belediye borç batağına saplansa da yaptıkları harcamalar dikkat çekiyor. En borçlu belediyeler listesinde 941 milyon lirayla zirvede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gezi organizasyonları için milyonluk ihaleler yapıyor.
Son olarak türbe ziyareti için milyonluk sözleşme imzalandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anadolu Erenlerinin Türbe Ziyaretleri İçin Kültürel Gezi Organizasyonu Hizmeti” alımı başlığıyla ihaleye çıktı. İhaleyi, Elitatur Turizm Seyahat İnşaat Eğitim Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket 1.4 milyon liraya gezi düzenleyecek.
5 FARKLI SÖZLEŞME
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayında yaptığı konaklama ve muhtelif yemek alımı ihalesini belediyenin iştiraki olan Antikkapı Turizm İşletmecilik ve Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne verdi. İhaleyle şirkete 38 milyon lira ödenecek. Kocaeli Belediyesi iştiraki olan Antikkapı şirketi ile ocak ayından bu yana toplamda 243 milyon 221 bin liralık 5 farklı sözleşme imzaladı. Şirket toplam değeri 1 milyar 691 milyon 799 bin liralık bulan 230 ihaleye imza attı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- IMF'den destek mi istendi?
- Ameliyata ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı
- Süre daralıyor: Son gün 31 Ağustos!
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- Robot Sophia'ya 'Kılıçdaroğlu' sorusu
- Gizlice bagaja konulan yağ valizlere bulaştı
- AKP'ye İstanbul için yeni bir isim daha...
- Robot Sophia'dan tartışma yaratan sözler
- Kayıp Berzeg'le ilgili aramalarda yeni gelişme