Hazine yaklaşık 14,2 milyar lira borçlandı

Hazine, iki devlet tahvili ihalesinde yaklaşık 14,2 milyar lira borçlandı.

AA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 15:57
Hazine yaklaşık 14,2 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 14 milyar 162,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,89, bileşik faiz yüzde 47,49 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 733,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 717,3 milyon lira, net satış 2 milyar 592,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 386 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 5 yıl (1729 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 0,93, reel bileşik faiz yüzde 0,94 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 561 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 306 milyon lira, net satış 4 milyar 320,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 3 milyar 526 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 14 milyar 162,2 milyon lira borçlandı.

 


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