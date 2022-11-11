AKP’li belediyelerin usulsüzlükleri Sayıştay raporlarında

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

1- "ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANDI"

Sayıştay denetçilerinin Çekmeköy Belediyesi’nde yaptığı incelemede; Hazine tarafından Çekmeköy Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmamak şartıyla park, dinlenme, sosyal tesis ve piknik yeri olarak kullanılmak üzere tahsis ettiği alanın Hazine izni alınmadan restoran-kafe olarak işletilmesi için üçüncü kişilere verildiği ortaya çıktı. Söz konusu 680 metrekare kapalı kullanım alanına sahip sosyal tesis olarak adlandırılan taşınmazda 2017 yılından bu yana belediye şirketinin işgalci olarak göründüğü ve idareye söz konusu işgal nedeniyle toplam 154 bin 469.94 TL ecrimisil (tazminat hakkı) ödediği belirtildi. Ancak fiili olarak Sayıştay denetçileri tarafından yerinde yapılan incelemelerde, söz konusu yerin belediye şirketi ile üçüncü bir kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesine istinaden 2017 yılından beri üçüncü kişi tarafından Hazine izni alınmadan restoran-kafe olarak işletildiği ortaya çıktı.

Raporda, Hazine’ye ait tahsisli taşınmazın üzerinde sosyal tesis olarak kullanılmak üzere yapı yaptırıldığı, ancak söz konusu yapının idarece sosyal tesis olarak kullanılmadığı ortaya çıktı. Yapı ile ilgili işlemlerin tasarruf hakkının dolaylı olarak belediye şirketine bırakılarak böylelikle söz konusu yerin Hazine izni alınmadan belediye şirketi tarafından üçüncü kişilere restoran-kafe olarak kiralanmasına olanak sağlandığı belirtildi. Sayıştay’ın tespiti üzerine, belediye tarafından gerekli çalışmalara başlanıldığı ifade edildiği belirtildi. Ancak, belediyenin çalışmalara ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belge sunmadığı ifade edildi.

2- BAŞKAN YARDIMCILARINA BİRDEN FAZLA HUZUR HAKKI

Fatih Belediyesi 2021 Yılı Sayıştay Denetim Raporu da açıklandı. Denetim raporunda AKP’li Fatih Belediyesi’nin üç belediye başkan yardımcısının birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı adı altında düzenli maaş aldığı ortaya çıktı. Raporda, “İdarenin kurduğu ve çoğunluk hissesine sahip olduğu iki şirketin, yönetim kurulunda görev yapan üç belediye başkan yardımcısı için 2021 yılında iki ayrı şirketten huzur hakkı ödemesi yapıldığı tespit edilmiştir” dendi.

3- SENDİKALARA AİDAT ÖDENMEDİ

Sayıştay raporunda, Sancaktepe Belediyesi’nin son beş yıldır sendika üyesi çalışanlarından kestiği üyelik aidatlarının büyük bir kısmını uzun süredir emanet hesapta bekletildiği ve ilgili sendikalara gönderilmediği tespit edildi. Söz konusu hesabın sendika aidatlarına ilis¸kin alt kodunda yer alan bakiyenin geçmis¸ yıllardan bu yana artarak devrettiği, 2021 mali yılı dönem sonu itibarıyla bu hesapta toplam 2 milyon 296 bin 989 TL’lik bakiye oluştuğu belirtildi. Yıl içerisinde ise sendikalara sadece 327 bin 621 TL’lik ödeme yapıldığı kaydedildi. Sendikalara zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle belediyenin faiz gibi bir ek mali külfetiyle karşılaşabileceği belirtildi. Sayıştay bu duruma sebebiyet verilmemesi adına söz konusu ödemelerin zamanında yapılması gerektiği konusunda Sancaktepe Belediyesini uyardı.

4- İHALELERDE REKABETİ ENGELLEYİCİ ŞARTLAR

Raporda Hazine tarafından Çekmeköy Belediyesi’ne, ticari amaçla kullanılmamak şartıyla park, dinlenme, sosyal tesis ve piknik yeri olarak kullanılmak üzere tahsis ettiği alanın Hazine izni alınmadan restoran-kafe olarak işletilmesi için üçüncü kişilere verildiği ortaya çıktı.

5- KAYSERİ’DE MEVZUATA AYKIRI GÖREVLENDİRME

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde sözleşmeli personel veya işçi olarak istihdam edilen personel birim müdürü olarak görevlendirildi. Tek müfettiş geçici görevlendirmeyle şube müdürü yapıldı. Teftiş kurulunda ise müfettiş olmayan veya mesleğe yarışma sınavıyla girmeyen kişiler çalıştırıldı.

6- GAZİANTEP’TE MÜDÜR VE ŞEF ATAMALARI

Eski bakan Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde, memuriyet şartı gerekmesine karşın 35 sözleşmeli personelin, 12’si şube müdürü, 23’ü ise şef olarak görevlendirildi. Objektif performans kriteri belirlenmeden personele ikramiye ödendi ve bazı ikramiye ödemelerinde ise hiçbir gerekçe gösterilmedi.

7- ERZURUM’DA İŞÇİ YÖNETİM KURULUNDA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçi olan personel, belediye iştiraklerinde ve şirketlerinde müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Ayrıca, 4 sözleşmeli personel, memuriyet şartı gereken müdürlük görevine getirildi.

8- BİR GÜNDE KADROYA ALINDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde bir personel 23 Aralık 2019’da atandığı kadroya 16 günde, 28 Aralık 2020’de atanan personel yalnızca 1 günde, 27 Ekim 2021’de atanan bir personel ise 5 günde “özel kalem müdürlüğüne atama yoluyla” sınavsız memuriyet kadrosuna alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki 16 şube müdürüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde 27 şube müdürü olarak sözleşmeli personel görevlendirildi.