AKP'li Beykoz Belediyesi sağlık alanını satmak için çabalıyor

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:00

İlk ihalede alıcı çıkmayınca belediye, TL’de değer kaybı yaşanmasına karşın, arsanın TL bedelini de düşürerek ikinci kez satış ihalesi açtı. Dolar kuruna göre yapılan indirim yüzde 40’ı aştı.

Elmalı Baraj Havzası’nın yakın mesafe koruma alanında kalan, Baklacı Mahallesi 1324 ada 28 parsel için Beykoz Belediyesi ikinci kez ihale açtı. Satış ihalesi 19 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Şartnamede yabancıların da ihaleye katılabilecekleri belirtildi.

Beykoz Belediyesi, satış ihalesinin 4 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan, 9 bin 66 metrekarelik arsa için 108 milyon 792 bin TL muhammen bedel belirledi. Arsa, ilk ihalede satılamadı. İkinci ilanda belediye muhammen bedeli 86 milyon 127 bin TL’ye düşürdü.

İkinci ihale 19 Temmuz’da yapılacak. Arsanın, ilk ihaledeki muhammen bedeli, döviz cinsinden yaklaşık 5 milyon 648 bin dolardı. İkinci ihale için belirlenen bedel ise yaklaşık 3 milyon 312 bin dolar ediyor. İki ay içinde, arsanın döviz cinsinden değeri yüzde 40 düşmüş oldu.