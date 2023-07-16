Akaryakıta ÖTV zammı geldi, AKP'li hesaplar Şimşek’i eleştirip Albayrak’ı savundu

Akaryakıta ÖTV zammı gelmesinin ardından pek çok AKP'li ve troll hesap ekonominin başındaki Mehmet Şimşek'i eleştirerek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı TT yaptı. Sosyal medyada Albayrak'a övgü düzülürken 'tek suçunun 'damat'lık' olduğu savunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 20:31
Akaryakıta ÖTV zammı geldi, AKP'li hesaplar Şimşek’i eleştirip Albayrak’ı savundu
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Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış oldu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Kararın ardından birçok kesimden tepki gelirken AKP'li olduğu bilinen ve çok sayıda troll hesap, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi, Berat Albayrak'ı savundu. Sosyal medyada eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trending Topic (TT) oldu.

İşte Berat Albayrak’la ilgili atılan gönderilerden bazıları:


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