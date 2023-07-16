Akaryakıta ÖTV zammı geldi, AKP'li hesaplar Şimşek’i eleştirip Albayrak’ı savundu
Akaryakıta ÖTV zammı gelmesinin ardından pek çok AKP'li ve troll hesap ekonominin başındaki Mehmet Şimşek'i eleştirerek eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı TT yaptı. Sosyal medyada Albayrak'a övgü düzülürken 'tek suçunun 'damat'lık' olduğu savunuldu.
Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış oldu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Kararın ardından birçok kesimden tepki gelirken AKP'li olduğu bilinen ve çok sayıda troll hesap, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi, Berat Albayrak'ı savundu. Sosyal medyada eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trending Topic (TT) oldu.
İşte Berat Albayrak’la ilgili atılan gönderilerden bazıları:
Ben şuraya yerli ve milli, yaptığı her iki bakanlıkta da başarılı işlere imza atmış bir Berat Albayrak bırakayım da, kıymetini bir kere daha anlamış olalım. pic.twitter.com/84UuhDgFcZ— Zeki Bahçe (@zekibahce) July 16, 2023
Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak’a laf edenler nerede?..— Osman DİYADİN (@diyadinosman) July 16, 2023
ABD’nin, AB’nin…
Suudi’nin Fransız’ın…
Ekonomik saldırısı altında bakanlık yapmak ve dimdik ayakta kalmak, ekonomi gemisini sağsalim limana…
Adamın tek suçu damat olmak olurmu be…— fetih-1453 ???? (@fetih1400191810) July 16, 2023
Berat Albayrak’ı ekonominin
Başında görmek isteyen bir tek benmiyim? pic.twitter.com/QhEeIRf4oM
Sapla samanı ayıramama ve algı sorunu var bizim millette..— Ebruu???? (@ebrucr2) July 16, 2023
Berat Albayrak için yıllarca “ damat” yaftalaması yapıp adamı illâllah ettirdiler.
Berat Bey başarısız bir bakan değildi.
En sıkıntılı dönemde bile doları dengede tuttu.
Şimdi bakıyorum Mehmet Şimşeğ’in ekonomi…
Kimse kusura bakmasın..— Muharrem Çavuş ???? (@AKMuharremCavus) July 16, 2023
Biz ondan razıyız! Ne oldu damat damat dediniz yediniz adamı..
Buyrun Berat Albayrak sayesinde dolar çift haneyi göremiyodu ama bazıları düğmeye bastı yediler adamı.. pic.twitter.com/h7bVHafiPF
Berat Albayrak dan sonra bu ekonomi bir düzene girmedi. Onu da damat diye yediler. Arıyorum adamı Mehmet Şimsek'le bu iş olmaz..— ÇAKICI EFE???? (@CakiciEfe1453) July 16, 2023
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