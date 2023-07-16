Akaryakıta ÖTV zammı geldi, AKP'li hesaplar Şimşek’i eleştirip Albayrak’ı savundu

Yayınlanma: 16.07.2023 - 20:31

Güncelleme: 16.07.2023 - 20:31

Akaryakıta ÖTV zammını içeren karar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 lira olan ÖTV 7,52 liraya, motorinde 2,05 lira olan ÖTV ise 7,05 liraya yükseldi. Diğer akaryakıt ürünlerinde de litre başına 5 liraya yakın artış oldu. Artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Kararın ardından birçok kesimden tepki gelirken AKP'li olduğu bilinen ve çok sayıda troll hesap, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi, Berat Albayrak'ı savundu. Sosyal medyada eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trending Topic (TT) oldu.

İşte Berat Albayrak’la ilgili atılan gönderilerden bazıları:

Ben şuraya yerli ve milli, yaptığı her iki bakanlıkta da başarılı işlere imza atmış bir Berat Albayrak bırakayım da, kıymetini bir kere daha anlamış olalım. pic.twitter.com/84UuhDgFcZ — Zeki Bahçe (@zekibahce) July 16, 2023

Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırısı altında Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Berat Albayrak’a laf edenler nerede?..

ABD’nin, AB’nin…

Suudi’nin Fransız’ın…

Ekonomik saldırısı altında bakanlık yapmak ve dimdik ayakta kalmak, ekonomi gemisini sağsalim limana… — Osman DİYADİN (@diyadinosman) July 16, 2023

Adamın tek suçu damat olmak olurmu be…

Berat Albayrak’ı ekonominin

Başında görmek isteyen bir tek benmiyim? pic.twitter.com/QhEeIRf4oM — fetih-1453 ???? (@fetih1400191810) July 16, 2023

Sapla samanı ayıramama ve algı sorunu var bizim millette..

Berat Albayrak için yıllarca “ damat” yaftalaması yapıp adamı illâllah ettirdiler.

Berat Bey başarısız bir bakan değildi.

En sıkıntılı dönemde bile doları dengede tuttu.

Şimdi bakıyorum Mehmet Şimşeğ’in ekonomi… — Ebruu???? (@ebrucr2) July 16, 2023

Kimse kusura bakmasın..



Biz ondan razıyız! Ne oldu damat damat dediniz yediniz adamı..



Buyrun Berat Albayrak sayesinde dolar çift haneyi göremiyodu ama bazıları düğmeye bastı yediler adamı.. pic.twitter.com/h7bVHafiPF — Muharrem Çavuş ???? (@AKMuharremCavus) July 16, 2023