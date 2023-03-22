AKP'li Binali Yıldırım milletvekili aday adayı oldu mu? Binali Yıldırım adaylık başvurusu yaptı mı?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 23:02

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 23:02

AKP'de milletvekili aday adayları başvuruları tamamlandı. AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın adaylık başvuru yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Başvuru süresinin bitimine az kala, Binali Yıldırım'ın adaylığı konuşuluyordu. İşte ayrıntılar...

BİNALİ YILDIRIM ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI MI?

Binali Yıldırım, dosyasını teslim ederek yeniden İzmir'den aday adayı oldu. Yine 3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da İzmir'den tekrar başvuru yapmıştı. 3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.