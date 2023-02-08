Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmıştı: AKP'li Binali Yıldırım yalanlamaya çalıştı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 23:03

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 23:19

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın, Hatay Havalimanı’nın onarımına ilişkin yaptığı duyuruyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajlarının ardından AKP'li yetkililerden yalanlama çabaları gelmeye başladı. Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Siz kimsiniz” diye çıkışarak CHP’li belediyelerin havalimanı onarımını yapmadığını ileri sürdü. Ardından da sahneye AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım çıktı.

YILDIRIM: BEN BURADA CHP VEYA CHP’YE AİT BİR BELEDİYENİN ARAÇLARINI GÖRMEDİM

Çalışmaların sürdüğü Hatay Havalimanı’na giden AKP'li Binali Yıldırım, “Burada çalışanları gördük. Burada İstanbul Havalimanı'nın ekipleri çalışıyor, Devlet Hava Meydanları'nın görevlisi burada. Ben burada CHP veya CHP'ye ait bir belediyenin ekiplerini, araçlarını, çalışanlarını görmedim" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMIŞTI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, öğle saatlerinde havalimanında yapılan çalışmaların fotoğraflarını paylaşmıştı.

Yavaş şu ifadelere yer vermişti:

“Hatay Havalimanı'nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.”