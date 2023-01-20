AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlunun vali ve komutanla çekilen fotoğrafı tepki çekti: Pişkinlik, pervasızlık

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:09

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım 13 Ocak’ta katıldığı Erzurum’daki geleneksel “1001 Hatim” duasının ardından bir giyim mağazasına gitti. Burada çekilen fotoğraf karesinde yayılmış bir şekilde oturan ve tespih çektiği görülen Erkam Yıldırım’ın solunda Erzurum Valisi Okay Memiş, sağında ikinci sırada AKP Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, karşısında asker üniformasıyla Erzurum İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek olduğu görüldü. Fotoğrafa hem kamuoyundan hem de siyasetçilerden sert tepkiler geldi.

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, “Görüntüler üzüntü verici ve düşündürücü. Geçmişte kamu vicdanında ayıplanan ya da kınanan davranışlar şimdi büyük bir pişkinlikle ve pervasızlıkla sergileniyor. Türkiye’de devletin nizamı da, düzeni de, teamülleri de, gelenekeleri de altüst olmuş vaziyette. Türkiye eş, dost, akraba ile sen ben bizim olan mantığıyla yönetilmeye ve bir parti devletine doğru evrilmeye çalışıyor” dedi. Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da “AKP içinde herhangi bir görevi ya da yetkisi de yok. Oraya vali ve jandarma komutanının gitmesi doğru bir şey değil. Türkiye’de siyaset çok kirletildi. Türkiye, AKP ile birlikte hem örgütsel hem de illegal anlamda toplumun tanıdığı ve bildiği yerel anlamda baskı unsuru oluşturan çeteleşmeyi yarattı. Kanun hükmünde kararnameler ile devletin hafızası, bakanlıklardaki denetim sistemi kaldırıldı” diye konuştu.

"AİLE DEVLETİ"

SİYASET Bilimci Doç. Dr. Burak Cop o kareyi “Parti-devlet bütünleşmesinin daha da ötesine geçildi. O da aile devleti” sözleriyle anlattı. Cop, “Bir analoji kuracaksak Almanya ve İtalya gibi 1930’ların faşist rejimlerine benziyor. Tabii ki o dönemle aynı koşullar söz konusu değil. İyi ya da kötü serbest seçimler var hâlâ. O dönemdeki faşist partilerin devlete el koyması örneğini bugüne taşıdınız” sözleriyle iktidara tepki gösterdi.