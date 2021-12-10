Bıçak bileyen maymun sosyal medyada gündem oldu

10 Aralık 2021 Cuma, 22:26

Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, bir maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketler ise kullanıcılar tarafından “Savaşa hazırlık yapıyor gibi” yorumlarına neden oldu.