Bıçak bileyen maymun sosyal medyada gündem oldu
Hindistan’da bir maymunun eline aldığı bıçağı taş kullanarak bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, bir maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketler ise kullanıcılar tarafından “Savaşa hazırlık yapıyor gibi” yorumlarına neden oldu.
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