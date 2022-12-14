Altılı masa liderleri, Ekrem İmamoğlu'na verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da buluşacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verildi. Altılı masa liderleri İmamoğlu'na verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da Saraçhane’de bir araya gelme kararı aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.
İmamoğlu, yargılandığı davada hapis cezası kararının açıklanmasından önce yurttaşları, ‘halkın iradesine sahip çıkmak’ için saat 16.00’da belediyenin bulunduğu Saraçhane’ye çağırdı. Hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından halka seslenen İmamoğlu, "Bu sabahki umudum birse şu anki umudum bin. İstanbul’da başardık, Türkiye’de başaracağız. Aradan 3,5 sene geçmiş olabilir ama benim hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek" dedi.
ALTILI MASA LİDERLERİ, İMAMOĞLU'NA VERİLEN CEZAYA KARŞI YARIN İSTANBUL'DA BULUŞACAK
Altılı masa liderleri İmamoğlu'na verilen cezaya karşı yarın İstanbul'da Saraçhane’de bir araya gelme kararı aldı.
Önceden planlanmış programı dolayısıyla Almanya’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararın ardından özel uçakla İstanbul’a yola çıktı. Altılı masa liderleri sosyal medya hesaplarından İmamoğlu’na destek olurken; İYİ Parti lideri Meral Akşener, dava öncesinde İstanbul’a doğru yola çıktı.
Saraçhane önünde İmamoğlu ile birlikte konuşma yapan Akşener, “Çok korkuyorlar. Yarın burada altı genel başkan olarak burada olacağız ve bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdata boyun eğmedi. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” ifadelerini kullandı.
Akşener, mahkeme kararının ardından ise sosyal medya hesabından İmamoğlu ile karar öncesi çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Kul kurar, kader gülermiş…" ifadesini kullanmıştı.
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