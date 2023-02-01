AKP'li Bülent Turan'dan Ahmet Davutoğlu'na yanıt

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi. Turan, Davutoğlu'na; "Genel Başkanımızın uyarısı baş göz üstüne; ama bilin ki AK Parti Grubu 20 yıldır tüm görevleri, sizi hak etmediğiniz Genel Başkanlıktan almak da dahil, eksiksiz yerine getirdi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 23:29
AKP'li Bülent Turan'dan Ahmet Davutoğlu'na yanıt
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Erdoğan, ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün" sözleriyle seslenmişti. 

Davutoğlu'nun paylaşımı alıntılayan AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bırakın bunları da yetki kavganıza, aday arayışınıza, Konya’dan CHP milletvekili olup olmayacağınıza odaklanın ve silin bu sığ tweeti!" dedi.

Turan, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın uyarısı baş göz üstüne; ama bilin ki AK Parti Grubu 20 yıldır tüm görevleri, sizi hak etmediğiniz Genel Başkanlıktan almak da dahil, eksiksiz yerine getirdi. Geçmeyen bir tek kanun, sonuçlanmayan bir tek komisyon olmadı! Darbelere/operasyonlara rağmen fire vermedi.

Dünkü yoklama maalesef -1 milletvekili ile daha kanun görüşmeleri başlamadan klasik/ucuz muhalefet taktikleri ile kapandı. Tam o saatte Genel Kurul dışında 3 komisyon çalışması vardı. Yoklamada bizzat şahit oldum ki; CHP, İYİ Parti, HDP milletvekilleri salonda olmasına rağmen yoklamaya katılmadı

Milletvekillerinin Meclis dışında yurtdışı görevi, Genel Merkez toplantıları, komisyon çalışmaları, illeriyle ilgili toplantılar, televizyon programları gibi çok sayıda görevi olduğu malum. Bırakın bunları da yetki kavganıza, aday arayışınıza, Konya’dan CHP milletvekili olup olmayacağınıza odaklanın ve silin bu sığ tweeti!"


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