AKP'li Bülent Turan'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Hiçbir ülkücü kabul etmez'

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:42

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 15:40

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 14 Mayıs seçimlerine yaklaşık 50 gün kala partisinin Amasya’daki milletvekili aday adayları temayül yoklaması sırasında konuştu.

Anketleri takip ettiklerini söyleyen Bülent Turan, “Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi. Bu halk irfan ve izan sahibidir. 20 yıldan beri kendisine kim hizmet etti, kim polemik yaptı iyi bilir. O yüzden göreceksiniz. Bu halk, aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan’a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir” dedi.

"HİÇ BİR ÜLKÜCÜ..."

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlenmesine ilişkin son açıklamasında "Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” dediğini belirten Turan, “Aslında bu isyan sadece Yavuz Bey’in isyanı değil. İYİ Parti’de çok kıymetli arkadaşlarımız var. Vekil düzeyinde, seçmen düzeyinde. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu arkadaşlar MHP’den ayrılırken daha fazla milliyetçilik, ülkücülük iddiasında oldular. Ama dön dolaş geldikleri yer CHP’nin genel başkanının cumhurbaşkanlığı iddiası altında kalmak oldu. Buna her sağduyulu insan isyan etmez mi? 'Ne oluyor kardeşim' demez mi? Geldiği yerde CHP’nin genel başkanını başkan yapma iddiasının aparatı olmak hiçbir ülkücünün, milliyetçinin kabul edeceği bir söylem olamaz” diye konuştu.

TEMEL BEY'İN TABANI

Altılı masada yer alan Saadet Partisi’ni hedefine alan Bülent Turan, “Temel Bey’in tabanı Temel Bey’e oy vermeyecek. Temel Bey’in tabanı ‘Ayasofya’yı tekrar müze yapalım’ diyenlere oy vermeyecek. Türkiye’nin büyümesini isteyen, küresel operasyonlara dur demek isteyen, tarihi hatırasıyla beraber ayağa kaldırmak isteyen kim varsa tekrar durduğu yeri gözden geçirmesi lazım” şeklinde konuştu.