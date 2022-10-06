AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Medea'ya Göre Ahlak' isimli tiyatro oyununu iptal etti

06 Ekim 2022 Perşembe, 11:40

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim'de Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak "Medea’ya Göre Ahlak" oyununu iptal etti. Gerekçe olarak "içeriğin sakıncalı bulunması" gösterildi.

GalataPerform tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Bursa'daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verildi.

Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir.



Bursa'daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle.#MedeayaGöreAhlak pic.twitter.com/AxhnG1d2Ya — GalataPerform / VDST (@GalataPerform) October 5, 2022

Oyunun iptal edilmesine sosyal medya hesabından "Sansürehayır" hashtag'i ile tepki gösteren oyuncu Şenay Gürler, "Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü kadın ve ahlakı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlakı tartışıyoruz" dedi.