AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Medea'ya Göre Ahlak' isimli tiyatro oyununu iptal etti
Türkiye son dönemde yargılanan sanatçıları, festival ve konser iptallerini tartışırken AKP'den bir "yasaklama" adımı daha geldi. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim'de Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak "Medea’ya Göre Ahlak" isimli tiyatro oyununu iptal etti.
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim'de Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak "Medea’ya Göre Ahlak" oyununu iptal etti. Gerekçe olarak "içeriğin sakıncalı bulunması" gösterildi.
GalataPerform tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Bursa'daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verildi.
Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir.— GalataPerform / VDST (@GalataPerform) October 5, 2022
Bursa'daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle.#MedeayaGöreAhlak pic.twitter.com/AxhnG1d2Ya
Oyunun iptal edilmesine sosyal medya hesabından "Sansürehayır" hashtag'i ile tepki gösteren oyuncu Şenay Gürler, "Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü kadın ve ahlakı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlakı tartışıyoruz" dedi.
Sakıncalıymışız. Neden? Çünkü kadın ve ahlak’ı konuşuyoruz, Çünkü kadını yargılayan ikiyüzlü toplumsal ahlak’ı tartışıyoruz. #sansürehayır https://t.co/8PD7PcLqnI— Şenay Gürler (@senaygurler) October 5, 2022
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