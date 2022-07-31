AKP'li Çamlıdere Belediyesi'nin oteline 'ÇED' kıyağı: Başvuru bile yok

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Ankara Çamlıdere’de, Çamlıdere Belediyesi tarafından İller Bankası desteğiyle yapılan, açılışını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un gerçekleştirdiği Semerkand Termal Otel ve Spa için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alınmadığı, rapor için başvuru bile yapılmadığı iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, söz konusu tesisin Çamlıdere İnsani İçme Suyu Havzası bölgesinde yer aldığını, bakanlığın Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne tabi olduğunu ve bu nedenle ÇED raporu alınması gerekirken alınmadığını, üstelik rapor için başvuru dahi yapılmadığını söyledi. “Bu vahim bir skandal” diyen Gök, “Çamlıdere Ankara’nın su ihtiyacının giderildiği yerlerden. ÇED raporu alınması gerekirken alınmayan bir yapının açılışını, raporu düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Bakanın ve bakanlığın görevinin, ÇED sürecini düzenlemek ve Türkiye’nin çevre hakkını korumak olduğunu vurgulayan Gök, “Bu raporu verecek bakanlık sensin. Bu otel nasıl inşa edildi? Açılışı nasıl yapıldı? Bakan, bizzat sorumlu olduğu alanda rapor olmadan açılış yapıyor” dedi. Bakan Kurum’a, “ÇED raporu olmayan bir yerin açılışını nasıl yaptın? Rapor varsa belgesini göster” diye seslenen Gök, “Çevre hukukunu, yurttaşların çevre hakkını nasıl savunacaksın? Yasal yükümlülüklere sen riayet etmezsen, ülkenin durumu nasıl olur? Bakanlığın kurallarına bakanın kendisi uymuyorsa, bu artık tuzun koktuğunun resmidir” tepkisini gösterdi.

MECLİS’E TAŞIDI

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Gök, Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, “ÇED süreci tamamlandı mı? Tamamlandıysa ilgili belgeleri kamuoyuna açıklar mısınız? Projenin ÇED süreci tamamlanmadıysa otelin yapımına nasıl izin verildi? Otelin ÇED süreçleri tamamlanmamış ve çevre izinleri alınmamış ise bakan sorumluluğunun gereğini yerine getirecek mi” sorularını yöneltti.