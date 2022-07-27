Bakan Kurum Ankapark için CHP'yi suçladı: 'Siz suistimal ettiniz'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:03

Bakan Kurum, Ankara'nın Çankaya ilçesinde geçen yıl istinat duvarı çökmesi nedeniyle yıkılan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölgeye yapılacak yeni konut projesinin temel atma törenine katıldı. Törene, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve hak sahibi yurttaşlar katıldı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VERECEĞİ MÜJDEYLE DUYURACAĞIZ"

Sözü verilen 23 millet bahçesinin 8'inin tamamlandığını aktaran Kurum, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

"YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Kurum, İleri Mahallesi'nde temeli atılan projeye ilişkin de "8 blokta 139 konut 67 araçlık otoparktan oluşan yeni yuvalarımızın hamdolsun temelini atıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, inşallah yıl sonuna kadar da tamamlayarak değerli hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

ANKAPARK AÇIKLAMASI GELDİ: CHP'Yİ SUÇLADI

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark ile ilgili konuşan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu. Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun, milletin faydasına çözülmeli' dedik. 'Bu yatırım, nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir' dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz.

Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 yıldır hazırladığınız, içimizi sızlatan bu manzaranın sonunda, 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız.

Bugünkü belirsiz mahkeme durumu, sürünceme halini, siz suistimal ettiniz. Polemik sizin işinize geldi. Sürekli bir 'mahkeme süreci, yapım süreci, güvenlik süreci' diyerek bahaneler ürettiniz. Ankaralı hemşehrilerimizin aklıyla alay edercesine, buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, Ankapark'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Artık şu CHP'nin o bilindik zihniyetinden vazgeçin, bahane üretmeyi bırakın."