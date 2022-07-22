CHP'den Bakan Kurum'a Ankapark yanıtı: Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; “Ankara, Ankapark siyasi ikbal için kullanılacak bir malzeme değildir” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, “Senin siyasi anlayışının simgesi olan Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur. Az biraz utanma duygun olsun” diye tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ‘Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor’ programında, Ankapark’a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Kurum, Ankapark’a ilişkin “Kaderine terk edilen Ankapark’ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyor. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti, beğenirsin ya da beğenmezsin ama senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen; Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahkûm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var: "Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz. Yani insan; diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek. Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce Ankaralı kardeşimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır olduğu gibi, 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merak ediyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız” demişti
Öztunç, Bakan Kurum’un ifadelerini içeren haberi alıntıladığı sosyal medya paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:
- Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Utanmadan, arlanmadan Mansur Yavaş başkanı suçlamaya kalkıyor. Senin siyasi anlayışının simgesi olan Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur. Az biraz utanma duygun olsun.
Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Utanmadan, arlanmadan @mansuryavas06 başkanı suçlamaya kalkıyor. Senin siyasi anlayışının simgesi olan Melih Gökçek bu pisliğin sorumlusudur. Az biraz utanma duygun olsun. https://t.co/2jzOZaTCLK— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) July 22, 2022
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