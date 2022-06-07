AKP’li Çekmeköy Belediyesi yurttaşın parkını yıkmaya hazırlanıyor

07 Haziran 2022 Salı, 18:38

Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirip söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Bahsi geçen çocuk parkı ilçenin en büyük ikinci çocuk parkı olma özelliğinde.

Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen yurttaşlar, iki haftadır olduğu gibi bugün de yeşil alanı korumak için buluştu. Yurttaşların toplanmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve zabıta ekipleri geldi. Bölgede yaşayan sakinlerden Nur Çakır hareketlilik devam ederken Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Çakır “Burası çocuklarımızın, bizim soluklandığımız yer. İçerisinde bisiklet alanı, oyun alanları bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi daha yakın zamanda burada ağaçlandırma çalışması yaptı. Sulamaya geldiklerinde onların da haberi olmadığını anladık” dedi. Parkı yıktırmamak için direndiklerini söyleyen Çakır, “Biz burada mahalleli olarak toplandık. Polis ve zabıta bize engel olmaya çalıştı. Parkın girişini demir kapıyla kapattılar. İçeride 20’ye yakın kişi kaldı” ifadelerini kullandı. Yurttaşların gösterdiği tepkinin ardından kapılar açıldı. Yurttaşlar parkta forum düzenleyecek.

‘BETONA TAPMAK VATAN HAİNLİĞİDİR’

Bölgedeki diğer parklar için de korktuklarını belirten Çakır, “Bu bölge zaten betonlaşmaya başladı. Bu parkı verirsek diğer parklar da yıkılabilir. Belediyenin yaptığı hukuksuz bir karar. Elimiz kolumuz bağlı, tek istediğimiz yeşili korumak. Betona tapmak vatan hainliğidir” diye konuştu.