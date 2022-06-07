AKP'li Yayman: 'Saadet Partisi'nin yeri milletinin yanı, Cumhur İttifakı'nın içidir'

07 Haziran 2022 Salı, 17:14

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de düğünde, cenazede, nişan töreninde, sünnet düğünü töreninde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusunun konuşulduğunu belirten Yayman, 6 muhalefet partisine yüklendi.

"Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur. Bugün, masanın altından birbirine yumruk atanlar, birbirinin ayağına basanlar; süreç yaklaştığında açık biçimde birbirlerine yumruk atmaya başlayacaklar" iddiasında bulunan Yayman, "Çünkü bunların amacı Türkiye'yi yönetmek değil, Türkiye'yi ileri götürmek değil, milletin faydasına olan bir işin yanında yer almak değil. Bunların bir tek derdi var o da Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, Cumhur ittifakı gitsin. Onların gitsin demesi ile Cumhur İttifakı gitmez, bitmez. Tayyip Erdoğan gitmez" ifadelerini kullandı.

SAADET VE DP'YE MESAJ

Hüseyin Yayman, 6'lı masada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na hitaben de şunları kaydetti:

"Size de mi bir mektup gönderildi. Saadet Partisi'nin yeri milletinin yanı, Cumhur İttifakı'nın içidir. Erbakan Hoca'mız hayatta olsaydı bugün ilk yapacağı şey, Cumhur İttifakı'nın yanına gelmek olurdu çünkü bu Türkiye'nin beka meselesidir. Aynı şekilde Demokrat Parti'nin de başbakanını idam sehpasına yollamış CHP ile yol yürümesi tarihsel olarak da doğru değildir. Tarih bunu not edecektir."