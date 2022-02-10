AKP'li Hasan Çilez, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, zamlar geri alınana kadar faturasını ödemeyeceğini açıklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Çilez, "Ödersen namertsin, senin faturanı ben ödeyeceğim" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, "31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammını geri al" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
AKP'Lİ VEKİL, KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına dair çıkışı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Çilez, "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika" ifadelerine yer verdi.
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