AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansı'nın 104'üncü yılını kutladı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:51

Güncelleme: 06.04.2024 - 14:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu Ajansı'nın (AA) 104'üncü kuruluş yıldönümü nedeni ile AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında doğru ve eksiksiz habercilik vurgusu yaptı.

"İLKELİ VE GÜVENİLİR HABERCİLİK"

Ulu Önder Atatürk'ün talimatı ile kurulan ve Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirerek, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da sesi olarak bu alanda önemli bir görevi ifa etmektedir.

Çağımızda sürekli gelişen, değişen medya teknolojilerini hızlı biçimde hayata geçiren, nesnel ve doğru haberciliğin okulu olan Anadolu Ajansı, bu misyonunu kurulduğu günden beri başarıyla sürdürmektedir. Ülkemizin prestij kurumlarından olan Anadolu Ajansının sektörün öncüsü olmaya devam edeceğine inanıyorum.

Bu vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanların başarılarının devamını diliyorum."