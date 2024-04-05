Erdoğan Topkapı Sarayı’nı ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesi’ni ziyaret etti.

DHA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:34
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Kısıklı’daki konutundan çıkarak Ayasofya'ya geldi. Burada namaz kılan Erdoğan ardından Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesini ziyaret etti.

Erdoğan, Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda yazılan 10 ciltten oluşan ‘İstanbul Mushafı’nı hediye etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırka-i Şerif ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Erdoğan, Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti.


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