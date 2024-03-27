DEM Parti adayı Beştaş'tan SYKP'nin açıklamasına tepki: 'Çok talihsiz bulduğumu söyleyebilirim'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:24

Güncelleme: 27.03.2024 - 13:24

Halkların Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, partisinin bileşenlerinden SYKP'nin "Faşizmin inşasına karşı 31 Mart’ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim" başlıklı açıklamasına tepki gösterdi.

Beştaş Karar TV yayınında, SYKP'nin açıklaması için şu değerlendirmede bulundu:

"Olumsuz değerlendiriyorum. Bileşen partimizin kamuoyuna bu şekilde açıklama yapması bileşen hukukuyla da bağdaşır değil. Neticede bizim burada aday olmamız kendi kişisel başvurumuz ve gelip burada aday olmamız değil. Bu kişisel bir inisiyatif değil, biz DEM Parti'nin adaylarıyız. Bizim kurullarımız, parti meclisimiz var, Kurullardan süzülen mekanizmalar işletilerek biz buraya aday olduk. Bunu bilmiyor olamazlar. Çok talihsiz bulduğumu söyleyebilirim."

SYKP açıklamasında partinin seçimde İstanbul'la ilgili tavrı şöyle açıklanmıştı:

"31 Mart seçimlerinin öncesinde ve sonrasında üçüncü kutup yaklaşımı adı altında faşizmin kurumsallaşması tehdidini görmeyen, iktidar blokunu ve ana muhalefeti eşitleyen "eşit mesafecilik" pozisyonu kabul edilemez. Ücüncü kutup siyasetinin gereği sayılarak eşit mesafecilik anlayışı, faşizmin kurumsallaşmasının ilerlemesine engel olma ve demokratik / toplumsal muhalefeti yeniden ve güçlü bir biçimde örgütleme görevini Iskalamak anlamını taşımaktadır.

İstanbul'da 31 Mart 2024 seçimlerinde tutumumuz tereddütsüz bir biçimde AKP-MHP faşist blokuna kaybettirmek olacaktır."