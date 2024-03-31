Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama... 'Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:20

Güncelleme: 31.03.2024 - 23:22

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, resmi olmayan sonuçlara ilişkin basın mensuplarına konuşma yaptı. Beştaş, "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ederken siyasi parti liderlerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"ÇIKAN SONUÇ ŞUDUR..."

İstanbul seçimlerinde aday olan DEM Partili Meral Danış Beştaş,"DEM seçmeni, AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum, şunu da söyleyeyim, İmamoğlu 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. AKP'ye cevap vermek istedi" ifadelerini kullandı.

"BU GECE MUTLUYUZ"

Meral Danış Beştaş, konuşmalarına şöyle devam etti:

"Biz aslında Newroz’da kazandık. Oraya bir milyonu aşkın insan katıldı. Biz o zaman da demiştik ‘bizim amacımız o koltuğa oturmak değildir’ demiştik. Bu yüzden İmamoğlu bu oylar benimdir demesin. Bir kaybeden var o da AKP- MHP iktidarı. Bu gece mutluyuz. Her an kazandığımız bir şehrin daha haberini alıyoruz. Hiçbir şey yapamadıysak bile İstanbul’un bir Kürt kenti olduğunu göstermiş olduk. Biz yapmak istediklerimizi yaptık ama seçmenimiz onları cezalandırmak istedi. Seçim çalışmalarında kabusunuz olacağız demiştik olmaya devam edeceğiz.”