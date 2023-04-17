AKP'li Ergüder Aksoy'un ayrımcı sözlerinin arka planında ne var?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:13

Depremlerin vurduğu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde AKP milletvekili tanıtım töreninde eski din dersi öğretmeni AKP’li Ergüder Aksoy, Müslüman olmayan yurttaşları hedef aldı. Müslüman olmayan yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Hatay’daki depremi, “Ben bu depreme felaket demiyorum, rahmet diyorum. Bu deprem Allah’ın kırbacıdır. 85 milyona bir kırbaç Allah’tan!” diye tanımladı.

(Tanju Tosun)

Aksoy konuşmasında Hatay’ın “İslamcılaştırılması” gerektiğini ifade etti. Aksoy’un skandal sözlerini Cumhuriyet’e değerlendiren siyaset bilimci Tanju Tosun şunları söyledi:

“AKP’nin bu siyasetçileri kendi içerisinde barındırması ve yapılan açıklamalar siyasetin ötesinde toplumun bir arada yaşaması açısından çok talihsiz. Bu söylem açıkça tahammülü bırakın bir arada yaşama karşı bir meydan okuma. Bu tür açıklamalarda, AKP’nin oy kaygısıyla sert ideolojik marjinal partilerle girdiği ittifaklar da etkili oluyor. ”

(Suat Özçelebi)

‘KAYGI VERİCİ’

Siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi de şu değerlendirmede bulundu:

“AK Parti’nin çok uzun zamandır kullandığı ‘kutuplaştır, ötekileştir, tabanını konsolide et ve yönet’ politikasının partililerde içselleştirilmiş olduğunu ve bunun dışavurumunu görüyoruz. Hatay gibi çok kültürlü bir şehirde, bu zehirli sözlerin dile getirilmesi kaygı verici. Yüzlerce yıllık inanç mozaiğini yok etmek, kenti tümüyle İslamlaştırmak için depremin AK Partili adaylara verilen bir fırsat gibi sunulması, tüm Türkiye’de infial yaratacak bir açıklamadır. Kınaması gereken AK Parti susarak kendi kendini de açık etmiştir. Herkesi hedeflemeyi amaçlayan siyasal iletişim propaganda malzemelerini açığa düşüren ve söylemini yalanlayan, yine kutuplaşmayı besleyen bir deprem istismarıdır bu.”