AKP tanıtım toplantısında felakete 'rahmet' dedi: AKP'liler alkışladı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:27

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:59

AKP Dörtyol İlçe Teşkilatı binası önünde, Hatay Milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı düzenlendi. Tanıtılan adaylar arasında Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Ahmet Alper Soylu, Abdulkadir Özel, (şu an Hatay vekili) Hüseyin Yayman, Zehra Eren, Cengiz Yıldız, Filiz Özçörekçi, Mehmet Hakan Yılmaz, Halil Ersen Doğan ve Necmiddin Çito yer aldı.

Konuşmaların ardından, AKP MKYK üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, dua yapılması için emekli din dersi öğretmeni aynı zamanda Dörtyol Belediyesi eski başkanı AKP'li Bilgehan Aksoy’un yakın akrabası olan Ergüder Aksoy'u kürsüye davet etti.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde en çok etkilenen yerlerden olan Antakya için skandal ifadeler kullanan Ergüder Aksoy şöyle konuştu:

"Antakya… Antakya kardeşlerim… Siz hepiniz Yasin'i Şerif'i çok iyi tanırsınız. İkinci sayfayı da çok iyi tanırsınız. Antakya'nın diğer adı ‘Karya topluluğu.' İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler. Oraya o mübarek İslam için gönderdi iki halifesini, görevlisini, reddettiler, onları şehit ettiler. Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki… Ödlerini kopardı, Antakya'yı sildi Allah, Muhammed ümmetine ‘buyurun bu kent sizin olsun.

Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle… Hep onun şiirsel tarafı üzerinde duruyoruz. Hayır orada her dinden her mezhepten, öyle bir karışık homojen ki… Hayır ak insanının görevi orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamize etmekle görevlidir. Allah'tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya'ya… Kardeşlerim buna bir felaket dedi. Ben de rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona…

İşte bu millete 11 vilayet şahsında, 85 milyona bir kırbaç Allah'tan… O bir kamçıydı… Niçin? Çünkü o 50 bini şehit ederek cennete aldı Allah, ötekiler maddi olarak… O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun"

AKP'Lİ VEKİL ALKIŞLAMADI

Törene katılanlar bu sözleri alkışlarken, depremde 11 yakınını kaybeden milletvekili Hüseyin Yayman bu sözleri alkışlamadı.

Yayman, 6 Şubat'taki depremlerde; ablası, abisi, yengesi, eniştesi, halası, 4 yeğeni, dayısının eşi ve kızları dahil 11 yakınını kaybetmişti. Yayman, acısını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.