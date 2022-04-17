AKP'li Erkan Kandemir: 'Temel gıda maddelerinde yaşanan darlığı görüyoruz ama bizden kaynaklanmıyor'
Zam dalgası altında geçim sıkıntısı çeken yurttaşların yaşamı giderek zorlaşırken 'ucuzluk kuyruklarına' her gün yenileri eklenirken AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Milletimizin derdini biliyoruz, sıkıntısını biliyoruz. Milletimizin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı görüyoruz, farkındayız ama bunlar bizden kaynaklanmıyor" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu yazdan itibaren bolluğu, bereketi göreceğiz. Ekimden itibaren de emeklisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, hayvancısıyla, çalışanıyla, asgari ücretlisiyle, kadınıyla yani toplumun hangi kesimi varsa onlarla beraber el ele, gönül gönüle göreceksiniz 2023'e Türkiye'yi bir başka taşıyacağız" dedi.
Partisinin teşkilat toplantısına katılmak üzere Gümüşhane'ye giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı gördüklerini belirtti.
Kandemir, "Milletimizin derdini biliyoruz, sıkıntısını biliyoruz. Milletimizin zaman zaman temel gıda maddelerinde yaşadığı darlığı görüyoruz, farkındayız ama bunlar bizden kaynaklanmıyor. Hep beraber dünyanın içinden geçtiği bir süreci görüyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Bu yazdan itibaren bolluğu bereketi, göreceğiz. Ekimden itibaren de emeklisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, hayvancısıyla, çalışanıyla, asgari ücretlisiyle, kadınıyla yani toplumun hangi kesimi varsa onlarla beraber el ele, gönül gönüle göreceksiniz 2023'e Türkiye'yi bir başka taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.
DİKKAT ÇEKEN 2023 ÇIKIŞI
Kandemir, 2023'teki seçimlerde AKP'nin yüksek oy alacağının öne sürerek dünya tarihine damga vuracaklarını ve hep beraber başka bir Türkiye inşa edeceklerini söyledi.
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