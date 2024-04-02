AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fuat Uğur, AKP'nin seçimde ağır yenilgi yaşayacağını gösteren seçim anketinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok önceden bildirildiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:21
AKP'li Fuat Uğur 'aktardı': Erdoğan ağır yenilgiyi biliyordu
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AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Fuat Uğur, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin yerel seçimde yaşadığı hezimeti önceden bildiğini öne sürdü.

Uğur, bugün kaleme aldığı "Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında neden çok rahattı" başlıklı köşe yazısında, seçimde ortaya çıkan tabloyu bir hafta öncesinden kendisinin de bildiğini belirtip şu ifadeleri kullandı: 

"Çünkü hükümete sürekli doğru anketleri vermekle görevli olan bir kamuoyu araştırma şirketinin sahibi dostumla konuştuğumda öğrendim gerçeği.  Bana 'Abi çok sıkıntılı durum' dedi. Rakam istediğimde vermedi ama 'Arada en az 3-4 puan fark var' deyince anladım durumun ciddiyetini. Geliyordu gelmekte olan."

Erdoğan'ın seçimden önce her şeyin farkında olduğunu tekrar eden Uğur, "Dolayısıyla da böyle bir sonuca hepimizden fazla hazırlıklıydı. Emeklilerin bu dersi vereceğinden de haberdardı ama çıkıp da bir zam açıklaması yapmadı. Elinden bir şey gelmiyordu ve mecbur acı ilacı içirip birkaç yıl sonrasına ülkeyi hazırlayacaktı" yorumunda bulundu. 

Yandaş yazar, Erdoğan'ın durumu önceden öngörmesine dayanak olarak seçim gecesi AKP Genel Merkezi'nin balkonunda yaptığı konuşmada, “Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız" ifadelerini kullanmasını gösterdi. 

 


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