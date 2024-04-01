Dünya basınında yerel seçimler: 'Erdoğan'ın iktidar partisine beklenmedik darbe'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:36

Güncelleme: 01.04.2024 - 09:36

Amerikan New York Times gazetesi, "seçmenlerin ekonomik duruma kızgın olduğu bir ortamda, muhalefetin yerel seçimlerde Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar partisine karşı kazanımlar elde ettiğini" yazıyor.

Gazete, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin “siyasi muhalefetin yıldızı” statüsünü perçinlediğini söylüyor ve “Çok sayıda Türk, İmamoğlu’nu potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor” diyor.

Gazete ayrıca, seçimin uzun süren bir geçim krizinin ardından geldiğini, krizde TL'nin değerini yitirdiğini ve çok sayıda kişinin daha yoksul hale geldiğini vurguluyor.

İngiliz Guardian gazetesi, “Türkiye’de ana muhalefet partisi, seçmenin Erdoğan’a sırtını döndüğü seçimlerde ezici bir zafer kazandı” başlıklı haberinde, ana muhalefetin yerel seçimlerde net bir zaferle Recep Tayyip Erdoğan iktidarına beklenmedik bir darbe vurduğunu söylüyor.

Gazete seçim sonuçlarının, geçen yıl başkanlık seçimlerini kazandıktan hemen sonra taraftarlarını yerel seçimde sandık başında toplamaya çalışan Erdoğan’dan memnuniyetsizliğin sembolü olarak görüldüğünü aktarıyor.

Gazetenin görüşlerine başvurduğu Woodrow Wilson Uluslararası Akademisyenler Merkezi’nden Yusuf Can “Bu sonuçlar İmamoğlu ve CHP’yi Türk siyasetinin merkezine koyacaktır” diye konuşuyor.

Financial Times, Cumhurbaşkanının 20 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana en ağır seçim darbelerinden birini aldığını vurguluyor. Gazete, yerel seçimde Erdoğan’ı en çok zorlayan sorunlar arasında ekonominin olduğunu belirtiyor.

Gazete, AKP’nin ülkenin orta kesimlerinde güçlü olduğu yerlerde de kayıplar yaşadığını, seçmenlerin yıllardır süren ve gıdadan otomobile her şeyin fiyatını artıran enflasyona isyan ettiğini söylüyor.

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"TÜRK MUHALEFETİNDEN ERDOĞAN’A DARBE"

Belçika ve Hollanda medyası, yerel seçime ilişkin ilk sonuçların açıklanmasının ardından gelişmeleri manşete taşıdı.

Belçikalı Flaman kamu yayıncısı VRT haberi, “Erdoğan’ın partisi büyük şehirlerde ağır bir yenilgiye uğruyor” başlığıyla aktardı.

Ankara ve İstanbul’da “5 yıl önce şaşırtıcı biçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin gücünü kırmayı başaran CHP’nin”, bu kentlerde yeniden zaferini ilan ettiğini belirten VRT’nin haberi şöyle devam etti:

“Türkiye'deki yerel seçimlerin ilk sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin ağır bir yenilgiye doğru ilerlediğini gösteriyor.

"Muhalefet partisi CHP, en büyük beş şehirde önde gidiyor. İstanbul ve Ankara'da ise şimdiden zafer ilan etmiş durumdalar. Yerel seçimler Erdoğan'ın popülaritesinin önemli bir göstergesi.”

VRT’nin haberinde AKP’nin Bursa, Antalya ve İzmir'de ağır bir yenilgiye doğru gittiği vurgulandı, Erdoğan’ın konuşmasında sonuçların umduğu gibi olmadığını itiraf ettiği kaydedildi.

Fransızca kamu yayıncısı RTBF de, “Sosyal demokrat muhalefet CHP, İstanbul ve Ankara'daki uçurumu genişletmeye devam etti” yorumunu yaptı.

RTB, yerel seçimlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi için bir sınav niteliği taşıdığına işaret etti.

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, “Türkiye’de yerel seçimle: Erdoğan iddiasını kaybetti” başlığıyla manşetten verdiği haberde, şunları aktardı:

“Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Türk devlet başkanı, 2019'da muhalefete geçen Ankara ve İstanbul'u geri kazanmayı başaramadı.

"Resmi olmayan sonuçlar, Türkiye'nin en büyük iki şehrinde iktidar adaylarının kaybettiğini gösteriyor. İstanbul'da, seçimden zaferle çıkan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için ulusal bir kader şekilleniyor.”

Flamanca yayımlanan Nieuwsblad gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “İslamcı muhafazakar iktidar partisi AKP'nin ülke genelinde önemli bir oy kaybı yaşadığına” vurgu yaptı.

De Morgen gazetesi, yerel seçimlere ilişkin gelişmeleri, “Erdoğan Türkiye'deki yerel seçimlerde yaşanan oy kaybını partisi için 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi” başlığıyla duyurdu.

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Haberde, “Erdoğan, yerel seçimlerin ardından Pazar akşamı partisinin yenilgisini itiraf etti” denilerek, “İslamcı muhafazakar AKP'nin ülke genelinde ciddi bir oy kaybı yaşadığına” vurgu yapıldı.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, seçim sonuçlarını ilk haber olarak duyurdu.

“Muhalefet, Erdoğan'ın partisinin İstanbul'da tekrar kazanmasını engellemeyi başardı” başlığıyla verilen haber şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi İstanbul'da bir yenilgiye daha uğradı. Oyların yüzde 95'inden fazlasının sayılmasıyla muhalif siyasetçi Ekrem İmamoğlu,

"Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı olarak yeniden seçilme yolunda bir milyondan fazla oy farkıyla ilerliyor. Diğer büyük şehirlerde de muhalefet kazanıyor gibi görünüyor.”

Özel kanal RTL haber de “Yerel seçimleri muhalefet adayları kazandı: Erdoğan'a darbe” başlıklı haberinde, muhalefetin geleceği açısından büyük önem taşıyan yerel seçimlerde, sol muhalefet adaylarının büyük başarı elde ettiği vurgulandı.