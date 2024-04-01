Üsküdar'da AKP'ye büyük şok: Erdoğan artık CHP ilçesi sakini

AKP'li Erdoğan'ın kullandığı birden fazla ikamet yeri var. Resmi olmayan sonuçlara göre Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın CHP adına Üsküdar'ı kazanmasıyla Kısıklı'daki konut da CHP belediyesi sorumluluğuna geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 09:46
Üsküdar'da AKP'ye büyük şok: Erdoğan artık CHP ilçesi sakini
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CHP, AKP’nin İstanbul’daki kalelerinden Üsküdar’ı aldı. Üsküdar, 1994’ten beri Refah Partisi, Fazilet Partisi ve AKP’nin idaresindeydi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı birden fazla ikamet yeri bulunuyor. CHP'li Yenimahalle'ye bağlı olan Beştepe ve Marmaris'teki yazlık sarayın yanına, Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın CHP adına Üsküdar'ı kazanmasıyla Kısıklı'daki konut da CHP belediyesi sorumluluğuna geçti. 

Saray'ın bulunduğu Beştepe'nin bağlı olduğu Yenimahalle bir kez daha Fethi Yaşar önderliğinde CHP'de kaldı.

Marmaris'te bulunan ve yazlık saray olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi de CHP'nin Ege'deki önemli ilçelerinden Marmaris'te bulunuyor.

ERDOĞAN ARTIK CHP'Lİ İLÇE SAKİNİ

Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'daki CHP zaferinin ardından Erdoğan'ın İstanbul'daki konutunun bulunduğu Kısıklı da CHP yönetimine geçti.

Erdoğan'ın doğup büyüdüğü Kasımpaşa da Beyoğlu sınırları içinde. Beyoğlu da 31 Mart 2024 itibariyle CHP yönetimine geçti.

Erdoğan'ın 12 yıl kaldığı Subayevleri Mahallesi de Keçiören'e bağlı. Keçiören de son seçim itibariyle bir CHP belediyesi.


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