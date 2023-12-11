AKP'li Furkan Bölükbaşı: İsrail'le ticareti kesersek CHP iktidara gelir

Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 11.12.2023 - 12:17

Yaptığı kışkırtıcı ve hedef gösterici paylaşımlarıyla sosyal medyada iktidarın önde gelen isimlerinden biri haline gelen Furkan Bölükbaşı, Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesmesiyle gelen çağrılara "CHP iktidara gelir" diyerek karşı çıktı.

Bölükbaşı, konuya dair X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'le ticaretin kesilmesi halinde tüm dünyanın Türkiye'ye ambargo uygulayacağını, bunun sonucunda yaşanacak ekonomik kriz ve açlık sorunun da CHP iktidarına yol açacağını öne sürdü.

Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:

"Sen bugün sadece İsrail ile ticareti kesiyorum dediğin anda ticaret anlaşmalarını tek taraflı fesh ettiğin için hemen hemen bütün dünyadan ambargo yiyeceksin.

Bunun sonucu olarak bugün dışa bağımlı olduğun hiçbir ürünü alamadığın gibi ihracat yapamadığından dolayı ekonomin de batacak. Ülkedeki insanların büyük çoğunluğu açlık ve sağlık sorunları çekmeye başlayacak, ciddi bir yoksulluk ile başa çıkmaya çalışacaksın.

Olsun yapalım mı yine de? Benim için hiç sorun değil hemen yapalım ben bu uğurda Gazzeli kardeşlerim için ölmeye bile hazırım.

Peki ülkenin tamamı da hazır mı? Mesela bebek katliamına destek verdiğini bile bile kahvecileri dolduranlar hazır mı dersiniz?

İktidarın baskılara dayanamayıp seçime girmesi en fazla birkaç ay sürer. Böyle bir sefaletin yaşandığı ülkede CHP iktidara gelir. Hamas için terör örgütü diyen Özgür Özel gider İsrail ile el sıkışır ve Gazze bir müttefik daha kaybeder.

Ticaretin durdurulmasının kısa vadeli sonucu bu. Uzun vadeli sonucu ise CHP'nin iktidarındaki Türkiye'yi yanına alan İsrail'in Gazze'de şu anda olduğundan çok daha fazla katliam yapması."

Furkan Bölükbaşı, geçen ay İsrail Başkonsolosluğu binası önünde yapılan protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan ve yaralanmalara neden olayların sorumlusu olarak gösterilmişti. Bölükbaşı, sosyal medyadan "İsrail Konsolosluğu'nda buluşalım. Herkes sokağa, sıcak evlerinizde oturmayın. Ben yola çıktım" ve "İsrail vatandaşları can ve mal güvenliklerini sağlamak için bütün müslüman ülkelerden sınırdışı edilmeli ve tekrar girmeleri yasaklanmalı. İsrail vatandaşlığından çıkmayı kabul edenler istisna tutulabilir" çağrısını yapmıştı.