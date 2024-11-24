Yeni 'çözüm süreci' tartışması yurttaşa soruldu... Anket: PKK silah bırakır mı?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve ardından grup toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a meclis çağrısında bulunmasının ardından başlayan yeni çözüm süreci tartışmaları 'PKK silah bırakır mı, PKK Kürtleri temsil ediyor mu?' sorularını gündeme getirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.
Çağrının ardından başlayan 'yeni çözüm süreci' tartışmaları, 'PKK silah bırakır mı, PKK Kürtleri temsil ediyor mu?' sorularını gündeme getirdi.
Asal Araştırma, Kasım ayında 2 bin 15 katılımcı ile yaptığı yeni anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Size terör örgütü PKK silah bırakır mı?" ve "Sizce terör örgütü PKK Kürtleri temsil ediyor mu?" soruları yöneltildi.
Sosyal medya hesabından sonuçları paylaşan şirketin anketine göre, "Sizce terör örgütü PKK silah bırakır mı?" sorusuna katılımcılar şöyle yanıt verdi:
- Evet bırakır: Yüzde 17,5
- Hayır bırakmaz: Yüzde 75,1
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 7,4
Bir diğer anket sorusu olan, "Sizce terör örgütü PKK Kürtleri temsil ediyor mu?" sorusunu ise katılımcılar şöyle yanıtladı:
- Evet temsil ediyor: Yüzde 3,7
- Hayır temsil etmiyor: Yüzde 90,1
- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6,2
Ayrıca şirket tarafından, verilen yanıtların seçmenlerin partilerine göre dağılımı da paylaşıldı.
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