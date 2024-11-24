Yeni 'çözüm süreci' tartışması yurttaşa soruldu... Anket: PKK silah bırakır mı?

Asal Araştırma, Kasım ayında 2 bin 15 katılımcı ile yaptığı yeni anketi kamuoyu ile paylaştı. Ankette katılımcılara, "Size terör örgütü PKK silah bırakır mı?" ve "Sizce terör örgütü PKK Kürtleri temsil ediyor mu?" soruları yöneltildi.