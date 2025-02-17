AKP’li Gökhan Sarıçam’ın sağlık çalışanları hakkında sözlerine İstanbul Tabip Odası’ndan tepki

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:03

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:03

Türkiye’de sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Hekimler sık sık bu sorunları gündeme getiriyor. Sağlıkta şiddet konusu gündemde yerini korurken, AKP Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın sağlık çalışanları hakkında 10 Şubat’ta Kırşehir'de yaptığı açıklama tepkilere yol açtı.

Sarıçam, “Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa ‘gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım” ifadelerini kullandı. Sarıçam’ın ifadelerine İstanbul Tabip Odası (İTO) tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu “Sağlıkta şiddet bizim en önde gelen problemlerimizden biri. Bir milletvekilinin kürsüden suça teşvik eder bir şekilde biz sağlık çalışanlarını hedef göstermesi çok üzücü. İstanbul Tabip Odası olarak bizim bölgemizde yaşanmış bir durum olmasa da biz bu konuyla ilgili hukuki olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Çünkü sağlıkta şiddet tüm hekimlerin ortak sorunu” ifadelerini kullandı.

"CANIMIZIN DERDİNE DÜŞTÜĞÜMÜZ BİR DURUMDAYIZ"

“Bu duruma sessiz kalamayız” diyen Küçükosmanoğlu “Suç duyurusu ya da protesto açıklaması düzenleyerek sesimizi çıkaracağız. Sağlık alanında yaşanan Yenidoğan Çetesi, randevu krizleri gibi sorunlar gündemde fazlasıyla yer ediniyor. Sayın milletvekilinin ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz her şeyi doğru yapıyoruz. Bir sıkıntı olursa bundan sağlık çalışanı sorumludur’ ifadeleri çok ürkütücü bir açıklama. Biz güvenli çalışma alanları istiyoruz. Hastanelere silahlarla, satırlarla elini kolunu sallayarak giren insanlar var zaten. Bir de bu sözlerle sağlık çalışanları hedef gösteriliyor. Biz görev başında öldürülen arkadaşlarımızı unutmadık. Canımızın derdine düştüğümüz bir durumdayız. Bu olay hekimler arasında bir infiale neden oldu” dedi.