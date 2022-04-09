AKP'li Göksu 'müjde' diyerek duyurdu: 'Teklif sunacağız, zammı İBB sübvanse etsin'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 14:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, öğrencilerin yüzde 40 ulaşım zammından muaf tutulması için İBB Meclisi'ne pazartesi günü teklif götüreceklerini açıkladı.

Göksu, Twitter hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla yayımladığı videoda, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabii bu yüzde 40 zam sizi okula, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, sizin için birtakım zorluklar ortaya çıkartacak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü Meclis'e sunuyoruz."

"İBB BÜTÇESİ, ZAMMI SÜBVANSE ETMEYE YETER"

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Göksu'nun videosunu alıntıladığı paylaşımında, "İBB'nin yaptığı yüzde 40 ulaşım zammından öğrencilerin muaf tutulması teklifimizi İBB Meclisi'ne götürüyoruz. İBB bütçesinin, rahat bir şekilde bu zammı sübvanse etmeye yettiğini biliyoruz. Yeter ki İstanbul'un parası, İstanbullular için harcansın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapmıştı. Yeni zamla birlikte öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruş olmuştu. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye yükselmişti.

