Ulaşım zammı tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt

06 Nisan 2022 Çarşamba, 23:09

Habertürk'te yapılan tartışma progrmınında İstanbul'da yapılan ulaşım zammı konu oldu.

Gündem programında yapılan zam tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.

"SİZ BUNLARI NEREDEN BİLECEKSİNİZ?"

Programın 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' altyazısına yanıt veren Ongun, şu ifadeleri kullandı:

''Elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu Değildi. Ama siz bunları nereden bileceksiniz?''

Ongun'un paylaşımı şu şekilde: