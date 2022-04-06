Ulaşım zammı tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam teklifinin kabul edilmesi tartışma programlarının yeni konusu oldu. Habertürk'te yapılan tartışmaya Murat Ongun, dövizde, elektrikte ve akaryakıtta gelen zamlar ile yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 23:09
Ulaşım zammı tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt
Abone Ol google-news

Habertürk'te yapılan tartışma progrmınında İstanbul'da yapılan ulaşım zammı konu oldu. 

Gündem programında yapılan zam tartışmasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katıldı.

"SİZ BUNLARI NEREDEN BİLECEKSİNİZ?"

Programın 'Ulaşım zammı zorunlu muydu?' altyazısına yanıt veren Ongun, şu ifadeleri kullandı: 

''Elektriğe %127 zam olmasaydı, akaryakıt 3 ayda %100 artmasaydı, döviz 2 katına çıkmasaydı; zorunlu Değildi. Ama siz bunları nereden bileceksiniz?''

Ongun'un paylaşımı şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler