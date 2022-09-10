Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: 'Hiç kimse gölge düşüremez'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünkü kutlamalardaki sözlerine karşın yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmadan dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından hedef alınmıştı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle kentte tüm gün süren ve akşamında Tarkan konseriyle son bulan coşkulu kutlamaların ardından bugün kendisini hedef alanlara yanıt verdi. Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!" dedi ve ardından "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez" mesajı verdi.
Soyer'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz. "
Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 10, 2022
Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. pic.twitter.com/CElsI7xTnh
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