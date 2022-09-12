Tunç Soyer'den 'Tarkan, İzmir konserinden para aldı mı?' sorusuna yanıt
Halk TV'de yayına başlayan İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Tunç Soyer, Tarkan'ın İzmir konserinde ücret alıp almadığı konusu hakkında konuştu. Sanatçının ücret almadığını belirten Soyer, "Konserden Tarkan'ın cebine bir kuruş girmedi, paranın tümünü bağışladı" dedi.
İzmir, kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Megastar Tarkan, 9 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıktı.
İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili merak edilen soruyu yanıtladı.
"TARKAN KONSER ÜCRETİNİ HAYIR İŞİNE AKTARDI"
"Tarkan konserden para almadı mı?" sorusu üzerine konuşan Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
KONSERİN YERİ DEĞİŞMİŞTİ
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tarkan konseri öncesi facianın eşiğinden dönülmüştü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatılmıştı.
Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken; platform, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralanmıştı.
Son olarak, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuş ve Tarkan'ın çıkacağı yeni sahne hazırlanmıştı.
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