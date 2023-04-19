AKP'li Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan: 'Ben aradım, 30 TL'ye soğan bulamadım'
Yurttaşların ekonomik krizle mücadele ettiği, rafların fahiş fiyatlardan geçilmediği Türkiye'de, AKP'li Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 'bazı işgüzarların soğan manipülasyonu yaptığını' iddia etti. Özdoğan "Ben aradım, 30 TL’ye soğan bulamadım" dedi.
Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği, yurttaşların enflasyon altında ezildiği Türkiye'de, gıda fiyatları Ramazanda da tırmandı. Bir zamanlar sofraların kurtarıcısı olan soğanın kilosu 30 TL'ye çıktı.
Siyaset gündemine de yön veren 'soğan' tartışması devam ederken; AKP'li Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Soğanın kilosu 30 TL diyorlar, aradım ama bulamadım” dedi.
"PAZARDA, MARKETTE 30 TL’YE SOĞAN YOK"
Özdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat gibi işgüzarlar var. Soğanın kilosu 30 TL diyorlar. Ben aradım, 30 TL’ye soğan bulamadım. Pazarda, markette 30 TL’ye soğan yok" iddiasında bulundu.
Özdoğan şöyle konuştu:
"Bizim insanımızın şöyle bir özelliği var. Deprem sonrasında imar servisini arayan ve bizzat gelen çok insan var. Daha önce dönüp bakmadığı, ebeden, dededen kalan yerlerin imar durumunu bize çok sormaya başlayan oldu. Sadece piyasa değil. Daha önce düşünülmeyen müstakil alanlara düşkünlük pandemiyle başladı ama depremle beraber iyice arttı. Ticari ahlaka uymayan şeyler kulağıma geldi mi, geldi. Depremden önceki Cuma günü bir pazarlık olmuş, deprem sonra verilen sözden cayılmış ve fiyatımız bu denmiş."
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