AKP'li Hamza Dağ'a İYİ Parti'li Kürşad Zorlu'dan yanıt: 'Er meydanına çok az kaldı'

04 Ocak 2023 Çarşamba, 04:00

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın, 6’lı masa için kullandığı “Birisi parmakla dokunsa yıkılacak gibi” sözlerine sert tepki geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6’lı masanın ortak iradesine işaret ederek “Türkiye’de gerçek masayı millet kurar, millet yıkar. Er meydanına az kaldı. Milletimiz kime nasıl dokunacak göreceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Madem masayı bu kadar dert ediniyorlar, dokunsunlar da karşılarında dimdik mi duruyor yıkılıyor mu görsünler. Aç tavuk kendisini darı ambarında sanarmış” yorumunu yaptı.

"KENDİ İŞİNE BAKSIN"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Herkes kendi işine baksın” tepkisini gösterirdi, “6’lı masa kendi gündeminde, belirlediği takvimde tıkır tıkır işliyor” dedi. SP Sözcüsü Birol Aydın da “Söz söylemeye hacet yok, vaziyet ortada. Masa ilk kurulduğu günden bu yana en sağlam sürecini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

GP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, “Şimdi Erdoğan masayı karaladıkça avaneleri de karalamaya çalışıyor. Bunları telaşla yapılan açıklamalar olarak görüyoruz. Dikkate almıyoruz” dedi.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy da “Kendisi 6’lı masanın sahada karşılık bulamadığını söylüyor. Benim de ona çağrım, gelsin beraber sahaya inelim. Orada Cumhur İttifakı’nın mı Millet İttifakı’nın mı karşılığı var beraber bakalım” diye konuştu.