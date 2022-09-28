AKP'li Hamza Dağ'dan 'seçim beyannamesi' açıklaması

28 Eylül 2022 Çarşamba, 15:05

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında, "28 Ekim'de yapacağımız toplantının ana çerçevesi 'Türkiye yüzyılı'dır. Burada neyi kastediyoruz? Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız, bu iddianın anlamsal çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

SEÇİM KAMPANYASI

Seçim kampanyasına ilişkin bir soru üzerine Dağ, kampanyaların AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki strateji ekibi tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Kampanyanın, Ar-Ge ile Tanıtım ve Medya Başkanlıklarınca yürütüldüğünü dile getiren Dağ, "2023 yılında yapılacak seçimlerde, AK Parti'nin seçim kampanyası; siyaset, sosyoloji alanında akademik çalışmalarıyla bilinen, 2012-2014 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlığını yapan, önceki dönem milletvekillerimizden Prof. Dr. Ertan Aydın koordinasyonunda oluşturulan bir ekip tarafından yürütülecek" dedi.

Ertan Aydın koordinasyonundaki ekibin, daha önce birkaç seçimde de çalıştığını anımsatan Dağ, uzunca bir süredir seçim kampanyası üzerinde çalışan bu ekibin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yaptığını dile getirdi.

"BİZ ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE..."

Erdoğan'ın, 28 Ekim'de, Ankara Arena'da kamuoyuyla paylaşacağı vizyon belgesine ilişkin soru üzerine de Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bir seçim beyannamesi değil, bir vaat buluşması da değil. 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümü. Biz önümüzdeki seçimlerde, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ikinci yüzyıla doğru gideceğiz. Dolayısıyla 28 Ekim'i, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı olması sebebiyle belirledik. Burada 'Türkiye yüzyılı' hakkında bir bilgi verme durumu söz konusu olacak. 28 Ekim'de yapacağımız toplantının ana çerçevesi 'Türkiye yüzyılı'dır.

Burada neyi kastediyoruz? Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız, bu iddianın anlamsal çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak. Bu iddiayı gerçekleştirebilme adına elimizde gerçekten şu 100 yıllık süreçte her bir liderin ortaya koyduğu hizmetle birçok kanıt, çok fazla da doğru var. 'Türkiye yüzyılı', sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin tanımıdır. 'Türkiye yüzyılı' dönüşen dünyada yeniliğin ve dinamizmin sembolü bir kalkınma modeli olarak alınacaktır. Bir hayal ortaya koymuyoruz. Biz buna dair hazırlıklarımızın büyük bir kısmını neredeyse bu süreçte tamamladık. 'Türkiye yüzyılı', her bir vatandaşımıza zenginlik ortaya koyarken, aynı zamanda da kaosa sürüklenen medeniyetlere de bir pusula vazifesi görecektir."

SEÇİM BEYANNAMESİ GELECEK SÜREÇTE AÇIKLANACAK

Seçim beyannamesi konusunda takvimlendirmelerinin belli olduğunu, 2023 seçimlerine kadar gün gün, hafta hafta kampanyada ne yapacaklarını planladıklarını belirten Dağ, seçim beyannamesinin gelecek süreçte açıklanacağını bildirdi.

Rusya ile ticaret konusundaki soruya yanıt veren Dağ, bu ülkeyle ticaretin devam ettiğini, bazı sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının çalıştığını anlattı.