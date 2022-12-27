AKP Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 'EYT' açıklaması: Gözler düzenlemenin ayrıntısında

27 Aralık 2022 Salı, 12:58

Aralık ayı itibarıyla asgari ücret zammı ile beraber EYT konusu da gündemde yerini koruyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT ile ilgili konuşan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim" ifadelerini kullandı.